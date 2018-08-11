4-3-3 demode kaldı!
Hollanda takımları Avrupa’da döküldü, ülke ayağa kalktı. Efsane Kieft, Cocu’nun da Fenerbahçe’de uygulamaya çalıştığı 4-3-3 için “demode” dedi
Ayrıca Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si de programda gündeme geldi. Programa, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Wim Kieft'in sözleri damga vurdu. Kieft'in, "Ülke futbolunun kendisini resetleme zamanı geldi. Total futbol ve 4-3-3'ün günümüz futbolu için demode kaldığını artık kabul etmek zorundayız" sözleri gündeme oturdu.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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