4-3-3 demode kaldı! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    -3 demode kaldı!

    <a href="/index/4-3?id=5b5bae14-626a-4c18-8e52-99378cf00db0" class="" rel="tag">4-3</a>-3 demode kaldı!

    takımları Avrupa’da döküldü, ülke ayağa kalktı. Efsane Kieft, Cocu’nun da ’de uygulamaya çalıştığı -3 için “demode” dedi

    Feyenoord, Avrupa Ligi eleme maçında Trencin'e deplasmanda 4-0, Vitesse ise evinde Basel'e 1-0 yenildi. Ajax da Hollandalıları üzdü; Devler Ligi eleme turunda 2-0 öne geçtiği maçta ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu skorlar, 'da paniğe neden oldu! Fox Spor'da üç takımın da oynadığı masaya yatırıldı.

    Ayrıca Phillip Cocu'nun 'si de programda gündeme geldi. Programa, futbolunun efsane isimlerinden Wim Kieft'in sözleri damga vurdu. Kieft'in, "Ülke futbolunun kendisini resetleme zamanı geldi. Total ve -3'ün günümüz futbolu için demode kaldığını artık kabul etmek zorundayız" sözleri gündeme oturdu.
    1. 11.8.2018
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