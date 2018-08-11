Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için yarış verdiği iddia edildi.
Villarreal forması ile La Liga'da ter döken milli futbolcu Enes Ünal'ın transferi için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarış halinde olduğu iddia edildi.
İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre üç büyükler, Enes Ünal'ı 1 seneliğine kiralamak için zemin yoklamaya başladı.
HENÜZ TEKLİF YOK!
2017 yazında 15 milyon € karşılığında Manchester City'den Villarreal kadrosuna katılan Enes Ünal için üç büyüklerin zemin yokladığı ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı iddia ediliyor.
Villarreal'in bir diğer forveti Nicola Sansone'nin de İtalya'ya dönüş yolunda olduğu ifade ediliyor.
Enes Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.
- 10.8.2018 17:34
- Güncelleme: 11.8.2018 01:50
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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