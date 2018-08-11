Villarreal forması ile La Liga'da ter döken milli futbolcu Enes Ünal'ın transferi için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarış halinde olduğu iddia edildi.

İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre üç büyükler, Enes Ünal'ı 1 seneliğine kiralamak için zemin yoklamaya başladı.

HENÜZ TEKLİF YOK!

2017 yazında 15 milyon € karşılığında Manchester City'den Villarreal kadrosuna katılan Enes Ünal için üç büyüklerin zemin yokladığı ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı iddia ediliyor.

Villarreal'in bir diğer forveti Nicola Sansone'nin de İtalya'ya dönüş yolunda olduğu ifade ediliyor.

Enes Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.