Ayew ve Soldado kulübede – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ayew ve kulübede

    Ayew ve <a href="/index/soldado?id=29019062-0984-44f9-b38c-d1930139b2d2" class="" rel="tag">Soldado</a> kulübede

    sınavında son 15 dakika forma giyen İspanyol golcü ile yeni transfer Ayew yedek başlayacak

    'de Aper'in bugün de 11'de sahaya çıkması bekleniyor. 'ya karşı son 15 dakika forma giyen ise yine kulübede olacak. Ayew'in de iyileşmesine rağmen yedek soyunacağı bildirildi.

    Kanatlarda Dirar ve Valbuena ikilisinin görev yapacağı sarı-lacivertli takımda cezası nedeniyle sınavına çıkamayan Josef ise Topal'ın yerine 11'e girecek. Orta üçlünün diğer iki ismi ise yine Eljif ve Giuliano olacak. Kale ve defans hattı ise değişmeyecek.
    1. 11.8.2018 01:15
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