Josef de Souza'ya Rus kancası! Zenit... – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    de Souza'ya Rus kancası! ...

    Josef de Souza'ya Rus kancası! Zenit...

    , futbolcuyla görüşmesi yapmak için F.Bahçe’den resmi belge istedi. Sürpriz bir ayrılık yaşanabilir

    yapabilmesi için oyuncu satması gereken 'ye 'dan de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen , sarılacivertli kulüpten futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.

    Rus ekibinin yetkililerinin, sportif direktör Damien Comolli ile temasa geçip, "Josef'e talibiz. Ancak önce futbolcuyla görüşmek, eğer anlaşırsak sizinle de bonservis pazarlığına oturmak istiyoruz" aktarımı yaptığı öğrenildi.

    Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.

    FIRSAT SATIŞI OLABİLİR
    Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro; ancak Fenerbahçe'nin beklentisi daha büyük.
    1. 11.8.2018
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