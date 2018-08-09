Skrtel'den esprili cevap: ‘Sadece 17 atak mı kesmişim!’ – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den esprili cevap: ‘Sadece 17 atak mı kesmişim!’

    Skrtel'den esprili cevap: ‘Sadece 17 atak mı kesmişim!’
    Portekiz'de Geçilmez'i oynayan , maçında kendini aştı. Slovak stoper rakibin 17 atağını kesti, 15 top uzaklaştırdı. İkili mücadelelerin % 70'inden başarıyla ayrıldı. Maç sonu gazetecilerin bu istatistikleri aktardığı Skrtel, "Sadece 17 atak mı?" diyerek espri yaptı.
    1. 9.8.2018
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