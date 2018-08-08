Stephen Appiah'tan Fenerbahçelilere mesaj – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'tan Fenerbahçelilere mesaj

    Stephen Appiah'tan Fenerbahçelilere mesaj

    'de 2005-2008 yıllarında forma giyen Ganalı eski futbolcu , sarı-lacivertli ekibin başarılı günlerine geri döneceğine inandığını söyledi.

    Appiah, FB TV'nin Twitter hesabında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

    "Söz konusu büyük Kulübü olunca, onun hakkında konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım. Öncelikle yeni başkan 'u tebrik ederim. Ayrıca, bu harika kulübe yeni gelen tüm oyuncular, hoş geldiniz. Umuyorum ki bu sezon kulübün parlak günleri geri gelecek. Bu fırsatı, takıma başarılar dileyerek kullanmak istiyorum. Her maçı keyifle takip eden taraftarı mutlu edin çünkü bir takımın borcunu geri ödeyebilmesinin tek yolu budur. Yeniden Fenerbahçe."

    Appiah, sarı-lacivertli takımda birer kez lig ve şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 8.8.2018 22:24
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