Kırklarelispor'a Fenerbahçe'den forvet
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Fenerbahçe'den forvet Ahmethan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını aktaran Can, Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi 1 yıllığına kiraladıklarını vurguladı.
Bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, Ahmethan Köse ile anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
- 8.8.2018 18:43
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Kırklarelispor'a Fenerbahçe'den forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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