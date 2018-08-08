Kırklarelispor'a Fenerbahçe'den forvet – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'a 'den forvet

    Kırklarelispor'a Fenerbahçe'den forvet

    2. Lig ekiplerinden , 'den forvet 'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulüp başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

    Yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını aktaran Can, 'den 'yi 1 yıllığına kiraladıklarını vurguladı.

    Bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, Ahmethan Köse ile anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

    1. 8.8.2018 18:43
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