Kulüp başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını aktaran Can, Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi 1 yıllığına kiraladıklarını vurguladı.

Bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, Ahmethan Köse ile anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.