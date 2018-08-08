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Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
Giuliano'nun menajeri, 'Cocu istemiyor' iddiaları sonrası Comolli ile görüştü; "Beğenmiyorsanız Beşiktaş ya da G.Saray'a götürüm" dedi
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:39:38 Güncelleme: 00:05:11
Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
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Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
ONDAN MEMNUNUZ
Comollı'ye, "Eğer istemiyorsanız, kendisini Boğaz'ın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu" mesajı verdi. Daha bir hafta önce Gremio'ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör ise Giuliano'dan çok memnun olduklarını dile getirdi.
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