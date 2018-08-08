Comollı'ye, "Eğer istemiyorsanız, kendisini Boğaz'ın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu" mesajı verdi. Daha bir hafta önce Gremio'ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör ise Giuliano'dan çok memnun olduklarını dile getirdi.