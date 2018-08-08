Giulianonun menajerinden tehdit! Beşiktaşa, Galatasaraya götürürüm - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"

    Giuliano'nun menajeri, 'Cocu istemiyor' iddiaları sonrası Comolli ile görüştü; "Beğenmiyorsanız Beşiktaş ya da G.Saray'a götürüm" dedi
    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:39:38 Güncelleme: 00:05:11
    Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
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    • 8
    Giulianonun menajerinden tehdit! Beşiktaşa, Galatasaraya götürürüm

    Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
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    • 8
    Giulianonun menajerinden tehdit! Beşiktaşa, Galatasaraya götürürüm

    Buna göre sambacının menajerlik şirketi Eurostar firmasından bir menajer Benfica maçını izlemek için Lizbon'a gitti.

    Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
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    • 8
    Giulianonun menajerinden tehdit! Beşiktaşa, Galatasaraya götürürüm

    Burada Comolli'yle bir araya gelen menajer, Türk basınında yer alan "Cocu, Giuliano'yu istemiyor" haberlerini sorguladı.

    Giuliano'nun menajerinden tehdit! "Beşiktaş'a, Galatasaray'a götürürüm"
    • 4
    • 8
    Giulianonun menajerinden tehdit! Beşiktaşa, Galatasaraya götürürüm

    Giuliano'nun menajeri, 'Cocu istemiyor' iddiaları sonrası Comolli ile görüştü; "Beğenmiyorsanız Beşiktaş ya da G.Saray'a götürüm" dedi

    ONDAN MEMNUNUZ
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    • 8
    ONDAN MEMNUNUZ

    Comollı'ye, "Eğer istemiyorsanız, kendisini Boğaz'ın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu" mesajı verdi. Daha bir hafta önce Gremio'ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör ise Giuliano'dan çok memnun olduklarını dile getirdi.

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