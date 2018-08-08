Fenerbahçe'ye İngiliz desteği – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ye İngiliz desteği

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye İngiliz desteği

    ’nin Büyükelçisi Dominck Chilcott, maç öncesi “Fenersin yenersin” açıklamasını yap

    Sarı-lacivertli olduğunu açıklayan 'nin Büyükelçisi Dominck Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fener'in maçın var dediler, hemen formamı giydim. Fenerbahçe'ye sezonun ilk maçında Benfica karşısında başarılar diliyorum. Fenersin, yenersin" ifadelerini kullandı. 'nin bir önceki Büyükelçisi Richard Moore, sıkı bir taraftarıydı. Moore sık sık siyah- beyazlı takımın maçlarına da gidiyordu. Öte yandan Başakşehir kulübü yönetimi de sosyal medyadan sarı-lacivertli takımı karşılaşma öncesi başarı dileğinde bulundu.
    1. 8.8.2018 01:49
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