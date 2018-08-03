Alkışlar Alper’e – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Alkışlar Alper’e

    Alkışlar Alper’e

    maçında harika futbol oynayıp 2 gol atan Alper övgüleri topladı. Cocu da yıldız ismi övdü

    FENERBAHÇE'NIN ile oynayacağı Devler Ligi mücadelesi öncesi son provasını le yapmıştı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini 2-1 mağlup ederken golleri kaydetti. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren 27 yaşındaki futbolcunun bu formunu 2 golle süslemesi sarılacivertli camiayı da sevindirdi. Teknik direktör Phillip Cocu, maç sonunda Alper'in performansını övdü. karşılaşmasının 83. dakikasında kenara alarak onu taraftara alkışlattı. Alper formaya sarıldı.

    Alper, santrfor oynayıp 2 gol attığı Cagliari maçında çok beğenildi.
    1. 3.8.2018
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