Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cocu, gelişim göstermiş olmanın önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Maçlarımızda çok enerji sarf ediyoruz. Bu akşam galip gelme amacıyla sahaya çıktık. Galip gelerek bu isteklerimizi ortaya koyduk. İkinci yarı daha fazla boşluk bulduk. Özellikle son 10 dakikalık kısımda skoru korumamız gerekiyordu, fazla riske giremedik. Bu akşam önemli olan skordu. Benfica maçında da aynı durum söz konusu. Savunmayı sağlam kuran bir rakip karşısında oynadık ama istediğimiz sonucu almayı başardık."

Kadroyu tamamlamak için çalışmalar yaptıklarını da belirten Cocu, "Şu anda Fenerbahçe'ye gelebilir diye bakabileceğimiz oyuncuları düşünecek durumda değilim. Bugünkü takımımızda kalite var. İyi futbolcularımız var ama genel resmi geliştirmek istiyoruz. Benfica karşısında iyi bir iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Andre Ayew, bize gelmeden önce oynadığı takımda bir süre antrenman yapmıştı, bazı maçlarda da 45 dakika forma bulmuştu. Hala fizik olarak geliştirebileceği noktalar var ve geliştirmeli. Maçın 5. dakikasında ters bir vuruş yaptı ve ayak bileğinden sorun yaşadı. Yoksa daha fazla oynatmayı düşünüyorduk." diye konuştu.

İspanyol futbolcu Roberto Soldado'nun sezon öncesi dönemin büyük kısmını kaçırdığını ve bu durumun her futbolcu için önemli olduğunu dile getiren Cocu, şu değerlendirmede bulundu:

"Benfica gibi iyi bir takımla oynayacağınız maçın öncesinde nasıl oynayacağımıza dair bir bilgi veremem. Birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncularımız var. Benfica maçına en iyi skoru alabilecek, en iyi takımla çıkacağız. Sezon öncesinde elimizden gelen en iyi programı oluşturmaya çalıştık. Hazırlık maçlarında mümkün olan en iyi takvim buydu. Sezon öncesi planınızı herkes oynasın diye yaparsınız. Biz de bazı iyi rakiplerle oynadık. Benfica'nın maçlarıyla bizim maçlarımızı kıyaslamak en önemli nokta değil. Önemli olan bizim takımımızın durumuna bakmak. Benfica maçında en iyi şekilde sahada olmalıyız. Şu anda çok geniş bir gruba sahibiz. Bu oyuncu sayısını azaltmak mecburiyetindeyiz. Bazı oyuncularımız 21 yaş altı takımımızda oynayıp A takımla idmana çıkabilir."