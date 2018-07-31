Ozan Tufan ikinci lige! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ikinci lige!

    Ozan Tufan ikinci lige!

    2’ye düşen İspanyol ekibi, F.Bahçe’deki geleceği belirsiz olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor

    Sarı-lacivertli ekipte 'la geçen sezon sorun yaşayıp kalan , 'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik direktörün görüşü, iyi bir talip çıkması halinde milli yıldızın elden çıkartılması... Ozan için F.Bahçe'ye şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Deportivo'nun 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi. 'dan düşen İspanyol temsilcisinin, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı. Deportivo'dan şu ana kadar 'ye bir başvuru yapılmadı.

    'GİTSE DAHA İYİ OLACAK'
    Kanarya'yla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, hazırlık maçlarında Phillip Cocu'nun gözünü giremedi. F.Bahçe'de oynadığı üç sezonda da beklentileri karşılayamayan, geçen sezonun büyük bölümünü ise kadro dışı geçiren genç futbolcu hakkında, "Gitse daha iyi olacak" yorumları yapılıyor.

    1. 31.7.2018
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