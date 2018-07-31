Ozan Tufan ikinci lige!
La Liga 2’ye düşen İspanyol ekibi, F.Bahçe’deki geleceği belirsiz olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la geçen sezon sorun yaşayıp kadro dışı kalan Ozan Tufan, Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik direktörün görüşü, iyi bir talip çıkması halinde milli yıldızın elden çıkartılması... Ozan için F.Bahçe'ye şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Deportivo'nun 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi. La Liga'dan düşen İspanyol temsilcisinin, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı. Deportivo'dan şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir başvuru yapılmadı.
'GİTSE DAHA İYİ OLACAK'
Kanarya'yla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, hazırlık maçlarında Phillip Cocu'nun gözünü giremedi. F.Bahçe'de oynadığı üç sezonda da beklentileri karşılayamayan, geçen sezonun büyük bölümünü ise kadro dışı geçiren genç futbolcu hakkında, "Gitse daha iyi olacak" yorumları yapılıyor.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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