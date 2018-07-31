Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Ali Koç, FB TV’de kulübün borcunu 621 milyon euro olarak açıklamıştı. Yıldırım “Kulübümüzün bütçe performansına etkili olan ödenmesi gereken gerçek borcu 429 milyon euro’dur” dedi
'HALA AYNI KİŞİLER KULÜPTE ÇALIŞIYOR'
Aziz Yıldırım şöyle konuştu: "Fenerbahçe'de tüm mali kayıt ve işlemler mevzuata uygun şekilde yapılmıştır. Hiçbir mali kayıt ve işlem saklanmamıştır. Bizim ile çalışan profesyoneller şu anda bugünkü yönetim ile çalışmaya devam etmektedir. FETÖ'nün en kuvvetli olduğu dönemde FETÖ tarafından yapılan incelemelerde dahi mali işlem ve kayıtlarımızda tek bir yanlışlık bulunamamıştı. Çünkü mali kayıtlarımız her zaman şeffaf ve denetlenebilir olmuştur"
'SADECE BORÇLAR ÜZERİNDEN OLMAZ'
"Mali uzmanlara göre bir işletmenin değerlendirilmesi sadece borçlar üzerinden yapılmaz. Aktiflerin, yani varlıkların ve alacakların da mali değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sayın Ali Koç camiaya seslenişinde sadece borçlar üzerinden bir değerlendirme yapmıştır. Bu yüzden de mali yapıyı daha olumsuz şekilde açıklamıştır. Kulübümüzün bütçe performansına etkili olan ödemesi gereken borcu 429 milyon euro'dur"
'FETÖ VE KUR FARKI UNUTULMASIN'
Borcumuzun büyümesindeki, mali yapımızın negatif yönde gelişmesindeki en önemli faktörün FETÖ'nün kumpası olduğunu bir kez daha ifade ederim. Ayrıca son iki yılda gelirlerimizin hızla azalırken, döviz kurlarının hızla yükselmiş olduğunu da görmeliyiz. Kur farkı sebebiyle meydana gelen borçlanma miktarımızı UEFA dahi kabul etmişken, mali tablolar değerlendirilirken Sayın Ali Koç'un bu duruma değinmemesi sebebiyle gerçek durum anlaşılamamıştır.
SÖZÜNÜ TUTSUN
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a verdiği cevapta seçim sürecindeki konuşmaları da gündeme taşıdı. Yıldırım "Ben kendi kaynaklarım ve sponsorlar sayesinde 150 milyon euro'luk bir kaynak girişi sağlayacağımın sözünü vermiştim. Böylece UEFA'nın kar/zarar dengesine ulaşılabilecekti. Sayın Koç ise 'Siz ne verirseniz ben 1 fazlasını vereceğim' sözünü vermişti" ifadelerini kullandı. YILDIRIM bu konuda şunları söyledi: "Sayın Koç 50 milyon dolar verecek. Buna ilave kısa vadeli banka kredisi olarak 50 milyon dolar yeni borç ve Factoring yoluyla 50 milyon dolar yeni borç temin edilecek. Böylece 150 milyon dolar yeni kaynak oluşturacak. Sayın Koç'un genel kurulda söylediği 150+1 sözünü ilerleyen yıllarda yerine getirmeli"
KULÜBÜMÜZE HAS DEĞİL!
"Sporcularımıza yapılacak ödemeler sözleşmelerde yazılıdır. 2 aylık gecikmelerin yaşanabileceği yazılıdır. YTüm kulüpler bu şekilde sözleşme yapar. Bu sadece bizim kulübümüze has bir uygulama değildir. Bu ödemelerin Haziran ayına sarkmış olmasının başka bir özel nedeni yoktur. Yeni yönetimimiz tarafından ödenmiş, sporcu ücretlerinin de güncel borç olarak mevcut borca eklenmesi yanlış olmuştur"
HİSSELERİ BİLİYORDU
"FB TV'deki programda Sayın Ali Koç tarafından banka ve finans kuruluşlarına borcumuzun 1.7 milyon TL olduğu açıklandı. Devamında 1.4 milyon TL temlik, 1.4 milyar TL ipotek verilmiş olduğu ifade edildi. Toplam borcun tamamı alacak temliki ile güvence altındadır.B ankalara olan rehinler Ali Koç'un yöneticilik yaptığı yıllarda da mevcut. Bir kısmı onun zamanında tahsis edilmiş. Sayın Ali Koç hisse rehinleri bilmektedir"
SÖZ ETTİRMEM
"Benim dönemimde kulübümüzün tüm mali kayıtları ve işlemlerinin doğruluğuna kimse söz edemez. Söz ettirmem. Namuslu profesyonellerimiz ile mali tablomuzun şeffaf ve hesap verilebilir olması için var gücümüzle çalıştık"
FETÖ'YÜ ES GEÇTİ
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'u FETÖ kumpasının etkilerini es geçmekle eleştirdi. Yıldırım "20 yıllık yönetimimde doğrular yaptığım gibi yanlışlarım da olmuştur. Ancak Fenerbahçe'nin mali yapılarında negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve en büyük sebebi FETÖ kumpasıdır. Kulübümüzün bu kumpas nedeniyle uğradığı zararların sorumlusu FETÖ'nün bu etkisini azaltan, mazur gören ya da görmezden gelen her türlü atıklama Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım şöyle konuştu: "Sayın Ali Koç'a bir konuyu da hatırlatmak isterim. Sayın Koç, 3 Temmuz'un şirket hisseleri hususunda açıklama yaparken, kumpas öncesi kulübün sahip olduğu hisselerden yüzde 15'inin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamız olduğunu unutmuş. Bu çalışmamızın sekteye uğramasının ana nedeni olduğunu da bu yüzden kamuoyuna açıklayamamıştır. Ki o süreçte Sayın Koç'un da yönetim kurulunda olduğunu hatırlatırım"
YILDIRIM'DAN TAŞANLAR
- Koç büyük bir teveccüh ile seçildi. Sistematik olarak beni karalama ve itibasızlaştırmadan vazgeçmeliler.
- Bir F.Bahçe taraftarı olarak beklentim başkan Ali Koç ve yönetimimizin bana karşı söylemlere imkan vermemeleridir.
- Ali Koç, Sina Afra olayında beni yalancılıkla suçlamıştı. Sina Afra'nın 3 Temmuz akşamı atanması kimin yalancı olduğunu herkese gösterdi.
- FETÖ kumpasını meşrulaştıran sosyal medya paylaşımlarının Ali Koç tarafından 'milliyetçi duygular' ile söylenmiş sözler olarak değerlendirilmesi ve savunulması beni üzdü.
- Ali Koç, üniversite projemizi hayal olarak görmekte. Bu projenin durdurulması tarihimizin inkarıdır. Ali Koç geçmişte imzasının olduğu üniversite projesini tamamlamalıdır.
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- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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