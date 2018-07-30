Fenerbahçe'de Soldado takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de başladı. Sarı lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. İkinci bölümde ise sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Öte yandan sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olan İspanyol golcü Roberto Soldado, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün takıma katıldı ve idmanda yer aldı.
?Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
- 30.7.2018 20:24
- Güncelleme: 30.7.2018 20:25
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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