Fenerbahçe'de Soldado takımla çalışmalara başladı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'de takımla çalışmalara başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> takımla çalışmalara başladı

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de başladı. Sarı lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. İkinci bölümde ise sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

    Öte yandan sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olan İspanyol golcü Roberto , tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

    ?, hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

    1. 30.7.2018 20:24
    2. Güncelleme: 30.7.2018 20:25
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