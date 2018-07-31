Cocu, Ayew’i Benfica maçlarına özel hazırlıyor – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Cocu, Ayew’i maçlarına özel hazırlıyor

    Cocu, Ayew’i Benfica maçlarına özel hazırlıyor

    Dün takımla bir toplantı yapan sarılacivertli hoca, ’den hazır gelen Ayew’le ise ayrıca görüşüp, beklentilerini sıraladı. Ganalı yıldız, idmanlardaki istekli görüntüsüyle memnun ediyor

    'de teknik direktör Phillip Cocu, takımını 7 Aralık'taki maçının havasına sokmaya çalışıyor. Takımıyla dün bir toplantı gerçekleştiren Cocu, Benfica karşısına en hazır halleriyle çıkmak zorunda olduklarını futbolcularına hatırlatırken, yarın Cagliari ile oynayacakları hazırlık maçında güçlerini sınayacaklarını söyledi.

    CAGLİARI ÖNEMLİ
    Cagliari karşısında Benfica maçında oynatacağı 11'i deneme planları yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Şimdi çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı. Cagliari sınavı öğrendiklerimizi test etmek için iyi bir fırsat olacak. Kesinlikle önemsememiz gereken bir maç" dedi. Cocu, daha sonra yeni 'le özel bir görüşme yaptı.

    BEKLENTİ BÜYÜK
    47 yaşındaki çalıştırıcı, beklentilerini sıraladığı Ganalı yıldıza, "İlk ciddi sınavını Benfica karşısında vereceksin. Takım olarak biz de ilk resmi maçımızı oynayacağız. Senden bu maça kafa olarak çok iyi hazırlanmanı istiyorum" dedi. 'den hazır gelen Andre Ayew, ilk kez takımla birlikte çıktığı idmanda istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

    GANA BASINI, ANDRE AYEW'İN SATIN ALMA OPSİYONUNU YAZDI
    Swansea'den kiralanan Andre Ayew'in transferiyle ilgili finansal detaylar ortaya çıktı. Ghana Guardian gazetesinde çıkan haberde; Fenerbahçe'nin kiralama ücretine yer verilmezken, satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Ayew'in Swansea'de olduğu gibi Kanarya'dan da yıllık 3.2 milyon euro ücret alacağı yazıldı. Flaş transferde Ayew'in babası Abedi Pele'nin de özel bir rolü olduğu ve Galler kulübünü kiralama için ikna ettiği bilgisine yer verildi. Swansea, Andre Ayew'in bonservisine 22.5 milyon euro ödemişti.

    1. 31.7.2018
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