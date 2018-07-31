Önceki akşam bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yiyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a burada sarı-lacivertli taraftarlarca sık sık transferler soruldu. Başkan Koç, meraklı sorulara, "Bence transferleri konuşmaktansa gençlerimizin neler yapabileceğini konuşalım. Yoksa transfer yapılır, ne olacak... Dünyanın en kolay işi" yanıtını verdi.