Ali Koç: Transfer en kolay iş – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    : Transfer en kolay iş

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>: Transfer en kolay iş

    Önceki akşam bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yiyen Başkanı 'a burada sarı-lacivertli taraftarlarca sık sık soruldu.

    Önceki akşam bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yiyen Başkanı 'a burada sarı-lacivertli taraftarlarca sık sık soruldu. Başkan Koç, meraklı sorulara, "Bence transferleri konuşmaktansa gençlerimizin neler yapabileceğini konuşalım. Yoksa transfer yapılır, ne olacak... Dünyanın en kolay işi" yanıtını verdi.

    1. 31.7.2018
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