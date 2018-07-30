Fenerbahçede Comolli kanunları devrede

Fenerbahçe'de Damien Comolli rüzgarı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni bir kural koyarak değişimi başlattı. İşte detaylar...
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 18:00:25
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Fenerbahçe'de Comolli kanunları devrede
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Fenerbahçe'deki değişim sadece A takım seviyesinde değil altyapı yaş kategorilerinde de başladı. Başkan Ali Koç ve yönetimi mali işlerle boğuşurken futbol takımlarının dizayn edilmesi ise Damien Comolli'de...
Fenerbahçe'de Comolli kanunları devrede
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Fransız futbol adamı, Phillip Cocu'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları için sık sık yurt dışına giderken İstanbul'daki günlerinde de altyapıyı ihmal etmiyor.
Fenerbahçe'de Comolli kanunları devrede
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Geçtiğimiz günlerde alt yapı takımlarının çalışmalarını yürüttüğü Dereağzı Tesisleri'ne ansızın geldi Damien Comolli. Genç takımların çalışmalarını izlemek, tesislerdeki genel durumu görmek adına kimseye haber bile vermeyen Fransız futbol adamı oynanan maç sırasında tribünlerdeki kalabalıktan etkilendi. Ancak bu etkilenme hiç de olumlu bir açıdan değildi.
Fenerbahçe'de Comolli kanunları devrede
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Sahada yer alan oyuncuların tribünde maçı takip eden kişilerin olumlu ve olumsuz desteklerinden etkilendiğini gören Comolli, yeni bir kural koyarak değişimi başlattı.
Fenerbahçe'de Comolli kanunları devrede
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Oyuncuların aileleri de dahil antrenmanların bu kadar kalabalıkta yapılmasının oyunculara zarar verdiğini düşünen Comolli, bundan sonra herkesin idmanlara, antrenman maçlarına alınmamasını istedi.