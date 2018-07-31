Giuliano'ya talip var – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ya talip var

    <a href="/index/giuliano?id=b71994ba-b34d-4133-bd7a-c4b54f35842a" class="" rel="tag">Giuliano</a>'ya talip var

    basınının iddiasına göre kulübü 5 milyon Eurou’y gözden çıkardı. Ancak yönetimi kapıyı 10 milyon ’dna açtı

    Cocu'nun yeni sisteminde kendisine nasıl yer bulacağı tartışma konusu olan Giuliano'ya talip var... Brezilya basınının iddiasına göre Gremio, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro teklif etti.

    ARADA FARK VAR
    Geçtiğimiz sezon başında Giuliano için Rus kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu teklifi hiç beğenmediği ve hiç düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi. Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in istediği minimum rakamın 10 milyon Euro olduğu vurguladı.

    14 GOL, 5 ASİST
    İki kulüp arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği, Giuliano'nun tavrının da transferde belirleyeceği olacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligde 30 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (TAKVİM)
    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ya talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN