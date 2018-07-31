Brezilya basınının iddiasına göre Gremio kulübü 5 milyon Eurou’y gözden çıkardı. Ancak Fenerbahçe yönetimi kapıyı 10 milyon Euro’dna açtı

Cocu'nun yeni sisteminde kendisine nasıl yer bulacağı tartışma konusu olan Giuliano'ya talip var... Brezilya basınının iddiasına göre Gremio, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro teklif etti.



ARADA FARK VAR

Geçtiğimiz sezon başında Giuliano için Rus kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu teklifi hiç beğenmediği ve hiç düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi. Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in istediği minimum rakamın 10 milyon Euro olduğu vurguladı.



14 GOL, 5 ASİST

İki kulüp arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği, Giuliano'nun tavrının da transferde belirleyeceği olacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligde 30 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (TAKVİM)