Giuliano'ya talip var
Brezilya basınının iddiasına göre Gremio kulübü 5 milyon Eurou’y gözden çıkardı. Ancak Fenerbahçe yönetimi kapıyı 10 milyon Euro’dna açtı
ARADA FARK VAR
Geçtiğimiz sezon başında Giuliano için Rus kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu teklifi hiç beğenmediği ve hiç düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi. Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in istediği minimum rakamın 10 milyon Euro olduğu vurguladı.
14 GOL, 5 ASİST
İki kulüp arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği, Giuliano'nun tavrının da transferde belirleyeceği olacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligde 30 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (TAKVİM)
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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