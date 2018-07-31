Fenerbahçe'nin istediği Slimani'ye Sporting Lizbon da talip – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nin istediği Slimani'ye da talip

    Fenerbahçe'nin istediği Slimani'ye Sporting Lizbon da talip

    'nin forvet adayları arasında yer alan için 'den sürpriz bir haber geldi.

    'nin forvet adayları arasında yer alan için 'den sürpriz bir haber geldi. Başkanı Sousa Cintra'nın, Cezayirli yıldızla telefonla konuşup, "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel" çağrısı yaptığı ileri sürüldü. Record gazetesi; Sporting'in, 2016'da 30 milyon euro'ya Leicester City'ye sattığı oyuncuyu kiralamayı planladığını yazdı. Leicester'ın, 'dan Paco Alcacer'i almak için Slimani'yi satmak istediği bilgisine yer verildi.

    1. 31.7.2018
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