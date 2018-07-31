Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan İslam Slimani için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra'nın, Cezayirli yıldızla telefonla konuşup, "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel" çağrısı yaptığı ileri sürüldü. Record gazetesi; Sporting'in, 2016'da 30 milyon euro'ya Leicester City'ye sattığı oyuncuyu kiralamayı planladığını yazdı. Leicester'ın, Barcelona'dan Paco Alcacer'i almak için Slimani'yi satmak istediği bilgisine yer verildi.