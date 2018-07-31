Fenerbahçe'nin istediği Slimani'ye Sporting Lizbon da talip
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan İslam Slimani için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan İslam Slimani için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra'nın, Cezayirli yıldızla telefonla konuşup, "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel" çağrısı yaptığı ileri sürüldü. Record gazetesi; Sporting'in, 2016'da 30 milyon euro'ya Leicester City'ye sattığı oyuncuyu kiralamayı planladığını yazdı. Leicester'ın, Barcelona'dan Paco Alcacer'i almak için Slimani'yi satmak istediği bilgisine yer verildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Fenerbahçe'nin istediği Slimani'ye Sporting Lizbon da talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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