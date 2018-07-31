Fenerbahçe'nin istediği Porto'lu Diego Reyes Bordeaux'ya yakın – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nin istediği Porto'lu Bordeaux'ya yakın

    Fenerbahçe'nin istediği Porto'lu Diego Reyes Bordeaux'ya yakın

    'nin stoper adayları arasında bulunan , rotasını 'ya kırdı.

    'nin stoper adayları arasında bulunan , rotasını 'ya kırdı. Meksikalı stoperin menajeri Matias Bunge, gelen teklifler arasında Reyes'in ilgisini en çok Bordeaux'nun çektiğini söyledi. Bunge, "Diego Reyes ile ilgilenen takımlar arasında Bordeaux da var. Açıkçası Diego, Bordeaux'ın projesini beğendi" açıklamasını yaptı. West Ham, Watford ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.

    1. 31.7.2018
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