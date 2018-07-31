Fenerbahçe'nin istediği Porto'lu Diego Reyes Bordeaux'ya yakın
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Diego Reyes, rotasını Fransa'ya kırdı.
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Diego Reyes, rotasını Fransa'ya kırdı. Meksikalı stoperin menajeri Matias Bunge, gelen teklifler arasında Reyes'in ilgisini en çok Bordeaux'nun çektiğini söyledi. Bunge, "Diego Reyes ile ilgilenen takımlar arasında Bordeaux da var. Açıkçası Diego, Bordeaux'ın projesini beğendi" açıklamasını yaptı. West Ham, Watford ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.
- 31.7.2018
-
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Fenerbahçe'nin istediği Porto'lu Diego Reyes Bordeaux'ya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.