Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Diego Reyes, rotasını Fransa'ya kırdı. Meksikalı stoperin menajeri Matias Bunge, gelen teklifler arasında Reyes'in ilgisini en çok Bordeaux'nun çektiğini söyledi. Bunge, "Diego Reyes ile ilgilenen takımlar arasında Bordeaux da var. Açıkçası Diego, Bordeaux'ın projesini beğendi" açıklamasını yaptı. West Ham, Watford ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.