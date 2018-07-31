Fenerbahçe Swansea'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor!
Fenerbahçe, Swansea’den gelen “Bedelsiz kiralayalım” teklifi sonrası Bony’nin sakatlığını takibe aldı. Sonuçlar temiz çıkarsa, Fildişili forvet çubukluyu giyebilir
Swansea'nin yüksek ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kiralamak istediği Wilfried Bony, çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçirdi. Riske girmek istemeyen Kanarya, Fildişili forvete bu yüzden mesafeli duruyor. Galler ekibi, oyuncunun maaşının bir kısmını karşılama sözü de verse de sarı- lacivertliler transfere soğuk. Ancak son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bony için Katar'da tedavi gördüğü hastaneden sağlık raporlarını istedi. Raporlar temiz çıkarsa, Ayew'den sonra Bony'nin yolu da Fenerbahçe ile kesişebilir.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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