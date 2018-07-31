Fenerbahçe Swansea'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor!

    Fenerbahçe Swansea'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor!

    , ’den gelen “Bedelsiz kiralayalım” teklifi sonrası Bony’nin sakatlığını takibe aldı. Sonuçlar temiz çıkarsa, forvet çubukluyu giyebilir

    'nin yüksek ücretinden kurtulmak için 'ye bedelsiz olarak kiralamak istediği Wilfried Bony, çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçirdi. Riske girmek istemeyen Kanarya, forvete bu yüzden mesafeli duruyor. Galler ekibi, oyuncunun maaşının bir kısmını karşılama sözü de verse de sarı- lacivertliler transfere soğuk. Ancak son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bony için 'da tedavi gördüğü hastaneden sağlık raporlarını istedi. Raporlar temiz çıkarsa, Ayew'den sonra Bony'nin yolu da Fenerbahçe ile kesişebilir.

    1. 31.7.2018
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