Yerry Mina’yı ManU kapıyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’yı kapıyor

    <a href="/index/yerry-mina?id=a4102912-22cf-416e-8a2f-1d257c0b6e23" class="" rel="tag">Yerry Mina</a>’yı <a href="/index/manu?id=c887232f-5138-4481-9987-cbfa89ff802b" class="" rel="tag">ManU</a> kapıyor

    ve 'ın listesinde yer alan oyunculardan , İngiliz devi 'a çok yakın.

    ve 'ın listesinde yer alan oyunculardan , İngiliz devi 'a çok yakın. gazetesinin haberine göre; , 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 'ya 35 milyon sterlin teklif edecek. Birçok kulübü peşinden koşturan Mina da 'de oynamaya çok sıcak bakıyor.

    1. 30.7.2018
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