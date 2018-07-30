Yerry Mina’yı ManU kapıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyunculardan Yerry Mina, İngiliz devi Manchester United'a çok yakın.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyunculardan Yerry Mina, İngiliz devi Manchester United'a çok yakın. The Sun gazetesinin haberine göre; ManU, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 35 milyon sterlin teklif edecek. Birçok kulübü peşinden koşturan Mina da Premier Lig'de oynamaya çok sıcak bakıyor.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Yerry Mina’yı ManU kapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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