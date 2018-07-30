Fenerbahçe'de izin bitti, bugün yeniden topbaşı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de izin bitti, bugün yeniden topbaşı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de izin bitti, bugün yeniden topbaşı

    Dünü izinli geçiren , hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Dünü izinli geçiren , hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, bu sınav öncesi 3 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Cagliari ile bir hazırlık karşılaşması daha yapacak.

    1. 30.7.2018
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