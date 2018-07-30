Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, bu sınav öncesi 3 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Cagliari ile bir hazırlık karşılaşması daha yapacak.