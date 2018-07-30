Fenerbahçe'de izin bitti, bugün yeniden topbaşı
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, bu sınav öncesi 3 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Cagliari ile bir hazırlık karşılaşması daha yapacak.
- 30.7.2018
-
Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
-
Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
-
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Fenerbahçe'de izin bitti, bugün yeniden topbaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.