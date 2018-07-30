Mahsun’a izin çıkmadı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Mahsun’a izin çıkmadı

    Mahsun’a izin çıkmadı

    Altınordu maçındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki 'a birçok kiralama teklifi geldi.

    Altınordu maçındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki 'a birçok kiralama teklifi geldi. Ancak sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu sezon içinde zaman zaman kullanmayı düşündükleri oyuncuya şu aşamada izin vermedi.

    1. 30.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mahsun’a izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN