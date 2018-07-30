Mahsun’a izin çıkmadı

Altınordu maçındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Mahsun Çapkan'a birçok kiralama teklifi geldi. Ancak sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu sezon içinde zaman zaman kullanmayı düşündükleri oyuncuya şu aşamada izin vermedi.