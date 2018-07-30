Mahsun’a izin çıkmadı
Altınordu maçındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Mahsun Çapkan'a birçok kiralama teklifi geldi.
Altınordu maçındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Mahsun Çapkan'a birçok kiralama teklifi geldi. Ancak sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu sezon içinde zaman zaman kullanmayı düşündükleri oyuncuya şu aşamada izin vermedi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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