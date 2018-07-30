Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'a Tottenham, ve talip

    Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip

    Başkan 'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği 'a birçok Avrupa devi talip.

    Başkan 'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği 'a birçok Avrupa devi talip. Tottenham, ve genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

    1. 30.7.2018
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