Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip
Başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği Ömer Faruk Beyaz'a birçok Avrupa devi talip.
Başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği Ömer Faruk Beyaz'a birçok Avrupa devi talip. Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
- 30.7.2018
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Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru
Toplam 5
Yorum
yaw hee.. bir mac oynadi hemen bu tür benzetmeler...komik
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Trabzonspor'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 Samsunspor maç özeti ve goller
Toplam 3
Yorum
sen çok mu beğendin
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Yeni yetenek Yunus Akgün formaya doğru
Toplam 5
Yorum
FB-CH Pele bulunamıyor mu acaba?
Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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