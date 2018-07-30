Benfica'lı Grimaldo: "Fenerahçe için hazırız" – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'lı : "Fenerahçe için hazırız"

    Benfica'lı Grimaldo: "Fenerahçe için hazırız"

    'lı , eşleşmesi hakkında konuştu.

    'lı , 'ye gözdağı verdi. 22 yaşındaki İspanyol oyuncu "Bu sezon çok daha güçlüyüz. Gelişiyoruz. Takım olarak iyi yoldayız. Büyük takımlara karşı maç kaybetmiyoruz. Bu önemli bir özellik. Fenerbahçe ile çok kritik 2 karşılaşma oynayacağız. O maçlara kadar tamamen hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Grimaldo, mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini de ifade etti.

    FERREYRA OYNAYACAK
    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica önceki gün Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 39. dakikasında Ferreyra sert bir çarpışma sonrası yerde kalmıştı. Boyunlukla kenara gelen tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilere karşı sahada olacak.

    1. 30.7.2018
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