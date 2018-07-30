Benfica'lı Grimaldo, Fenerbahçe eşleşmesi hakkında konuştu.
Benfica'lı Grimaldo, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. 22 yaşındaki İspanyol oyuncu "Bu sezon çok daha güçlüyüz. Gelişiyoruz. Takım olarak iyi yoldayız. Büyük takımlara karşı maç kaybetmiyoruz. Bu önemli bir özellik. Fenerbahçe ile çok kritik 2 karşılaşma oynayacağız. O maçlara kadar tamamen hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Grimaldo, mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini de ifade etti.
FERREYRA OYNAYACAK
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica önceki gün Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 39. dakikasında Ferreyra sert bir çarpışma sonrası yerde kalmıştı. Boyunlukla kenara gelen tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilere karşı sahada olacak.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Benfica'lı Grimaldo: "Fenerahçe için hazırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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