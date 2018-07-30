1999 yazında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Yaw Preko, Gaziantespor'daki başarısını burada gösterememişti ama sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünü kavradığını yıllar sonra şu cümleleriyle ispat etti. Kanarya'nın Andre Ayew'i renklerine bağlamasının ardından sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu görüşlerini bildirdi. Ghana.web sitesine konuşan Yaw Preko, ona çok kritik tavsiyelerde bulundu. Kanarya'nın eski yıldızı Preko, yeni transfer Andre Ayew'e çubuklu formayı taşıdığı her an canla başla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

YAW PREKO: 'O GÜCÜ HİSSEDECEKSİN'

Yaw Preko, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'e şunları söyledi: "İmzayı attın ve artık Fenerbahçelisin. Gerçek Fenerbahçeli olmak için her zaman Galatasaray'a gol atman gerektiğini duyacaksın. Ancak başka önemli şeyler de var. Fenerbahçe'de kalpten oynamalısın. Türk taraftarlar Ganalılara benzer. Oyuncularının kulübe gönülden bağlı olmasını ister. İlk maçtan itibaren kulüp ve arma için oynadığını onlara göstermelisin. Böylece taraftarın sana vereceği gücü her yerde hissedersin"

ANDRE AYEW: 'HER ŞEYİMİ VERECEĞİM'

?Andre Ayew, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili mesaj paylaştı. Tecrübeli futbolcu "Sayın Başkan, yöneticiler, sportif direktörler ve beni İstanbul'a geldiğim antan itibaren sıcak karşılayan herkese sonsuz teşekkürler. Bu kulübün önemli bir parçası olduğumu hissettirdiler. Onları temin ederim ki bu harika kulüp için her şeyimi vereceğim" dedi.