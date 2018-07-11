Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'de hazırlıkları sürdü

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü

    , hazırlıklarını 'nin Lozan kentinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen dar alanda taktiksel çalışmalarla tamamladığı bildirildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

    1. 11.7.2018 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN