Birsel 1 yıl daha Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2006 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, sarı-lacivertli takımla çok sayıda kupa şampiyonluğunun yanı sıra 9 lig şampiyonluğu yaşadı.
- 11.7.2018 19:01
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Birsel 1 yıl daha Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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