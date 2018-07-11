Birsel 1 yıl daha Fenerbahçe'de – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    Birsel 1 yıl daha 'de

    Birsel 1 yıl daha <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de

    Kulübü, Takımı'nın kaptanı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübü, Takımı'nın kaptanı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız 'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Kadın 'mızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    2006 yılından bu yana formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, sarı-lacivertli takımla çok sayıda kupa şampiyonluğunun yanı sıra 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 11.7.2018 19:01
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