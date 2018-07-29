İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

Kötü geçen sezona rağmen...

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki Slimani'nin, tüm bunlara karşın Avrupa'nın önemli santrforları arasında ismi geçiyor.