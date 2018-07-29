İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani... - Galeri - Fotomaç
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...

    Fenerbahçe, Slimani için Leicester'a pazartesi akşamına kadar süre verdi. Olmazsa eski dost Janssen yola çıkacak!
    29 Temmuz 2018 Pazar, 01:21:56 Güncelleme: 01:22:07
    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...
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    • 8
    İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

    Fenerbahçe forvet transferinde yoğun bir çaba içerisinde.

    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...
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    • 8
    İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

    Yeni santrforunu Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına yetiştirmek isteyen Kanarya, zamana karşı yarışıyor.

    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...
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    • 8
    İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

    Islam Slimani için Leicester City'ye kiralama teklifi yapan yönetim, İngilizler'e pazartesi akşamına kadar süre verdi.

    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...
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    • 8
    İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

    Top artık Leicester City'de

    İngiliz kulübü F.Bahçe'nin şartlarını kabul edip Slimani için kiralama iznini verirse forvet transferi kapanacak. Aksi halde listelerin verileceği 2 Ağustos tarihine kadar Janssen transferine zaman harcanacak.

    İşte Cocu'nun "Benfica maçına kadar bitireceğiz" dediği transfer! Slimani...
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    • 8
    İşte Cocunun Benfica maçına kadar bitireceğiz dediği transfer! Slimani...

    Kötü geçen sezona rağmen...

    Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki Slimani'nin, tüm bunlara karşın Avrupa'nın önemli santrforları arasında ismi geçiyor.

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