Slimani’de ‘bekle gör’ politikası – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Slimani’de ‘bekle gör’ politikası

    Slimani’de ‘bekle gör’ politikası

    Listedeki Cezayirli golcünün ücreti hayli yüksek bu yüzden beklemeyi tercih ediyor.

    'nin İslam Slimani'yle de ilgilendiği ve kiralamak istediği iddiaları ortaya atılıyor. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Zira Cezayirli forvet, 'dan yıllık 5 milyon euro'ya yakın bir ücret alıyor. Sarı-lacivertliler, Leicester'ın gözden çıkardığı Slimani'yle ilgilense de maaşı nedeniyle şimdilik bir aşama kaydedilemiyor. Kanarya, beklemeyi tercih ediyor. Slimani, Leicester'ın Udinese'ye 2-1 yenildiği hazırlık maçında 33'te oyuna girdi ancak hiçbir varlık gösteremedi.

    1. 30.7.2018
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