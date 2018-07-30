Slimani’de ‘bekle gör’ politikası
Listedeki Cezayirli golcünün ücreti hayli yüksek Fenerbahçe bu yüzden beklemeyi tercih ediyor.
Fenerbahçe'nin İslam Slimani'yle de ilgilendiği ve kiralamak istediği iddiaları ortaya atılıyor. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Zira Cezayirli forvet, Leicester'dan yıllık 5 milyon euro'ya yakın bir ücret alıyor. Sarı-lacivertliler, Leicester'ın gözden çıkardığı Slimani'yle ilgilense de maaşı nedeniyle şimdilik bir aşama kaydedilemiyor. Kanarya, beklemeyi tercih ediyor. Slimani, Leicester'ın Udinese'ye 2-1 yenildiği hazırlık maçında 33'te oyuna girdi ancak hiçbir varlık gösteremedi.
- 30.7.2018
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Vida'ya mesaj: ‘Liverpool’a gel’
Toplam 2
Yorum
Kartalım Ucuza kapatmanın peşindeler ama yok öyle yağma. Bu futbolcu chelsea da olsa liverpol almak için 50m euro verirdi. 22m. çok az
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Belhanda 9 milyon euro
Toplam 1
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5m avro ve üzeri her türlü gider.
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Beşiktaş karda, Galatasaray ve Fenerbahçe zararda
Toplam 1
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Kartalım Gs yoğurdu üfleyerek yemeye başladı ama Fb hala aynı hataları tekrar tekrar yapmakta. Sonu hiç hayırlı gözükmüyor..
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