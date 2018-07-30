Slimani’de ‘bekle gör’ politikası

Fenerbahçe'nin İslam Slimani'yle de ilgilendiği ve kiralamak istediği iddiaları ortaya atılıyor. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Zira Cezayirli forvet, Leicester'dan yıllık 5 milyon euro'ya yakın bir ücret alıyor. Sarı-lacivertliler, Leicester'ın gözden çıkardığı Slimani'yle ilgilense de maaşı nedeniyle şimdilik bir aşama kaydedilemiyor. Kanarya, beklemeyi tercih ediyor. Slimani, Leicester'ın Udinese'ye 2-1 yenildiği hazırlık maçında 33'te oyuna girdi ancak hiçbir varlık gösteremedi.