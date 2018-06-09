Martins İndi Fenerbahçeye yakın (30 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

Martins İndi Fenerbahçe'ye yakın (30 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
MARTİNS İNDİ F.BAHÇE'YE YAKIN
Kanarya'nın stoper adaylarından biri de Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj ile birlikte Stoke City'nin Hollandalısı Bruno Martins İndi... İndi'yi Southampton da istiyor. Ada ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna karşılık Stoke City'ye takasta İngiliz stoper Jack Stephens'i teklif etti. İki kulübün görüşmeleri sürerken, Hollanda basını, İndi'nin F.Bahçe'ye "yakın durduğunu" yazdı. Kanarya'nın teklifi kiralama. (30 Temmuz / Fotomaç)
SLİMANİ'DE 'BEKLE GÖR' POLİTİKASI
Fenerbahçe'nın İslam Slimani'yle de ilgilendiği ve kiralamak istediği iddiaları ortaya atılıyor. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Zira Cezayirli forvet, Leicester'dan yıllık 5 milyon euro'ya yakın bir ücret alıyor. Sarı-lacivertliler, Leicester'ın gözden çıkardığı Slimani'yle ilgilense de maaşı nedeniyle şimdilik bir aşama kaydedilemiyor. Kanarya, beklemeyi tercih ediyor. Slimani, Leicester'ın Udinese'ye 2-1 yenildiği hazırlık maçında 33'te oyuna girdi ancak hiçbir varlık gösteremedi. (30 Temmuz / Fotomaç)
EL HADDAD İDDİASI
Fas basını, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta İsmail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiğini yazdı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu radarına alan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu ileri sürüldü. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla 71 resmi maçta 15 gol-15 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç / 21 Temmuz)
MİTROVİC'TE FULHAM ENGELİ
F.Bahçe'ye Aleksandar Mitrovic transferinde engel... Fulham, yarım sezonluğuna kiraladığı Newcastle'lı futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. Fulham'ın, 17 maçta 12 gol atan Sırp golcünün 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonunu kullanacağı ileri sürüldü. Fenerbahçe, Mitrovic'i kiralamak istiyordu. (Fotomaç / 21 Temmuz)
F.BAHÇE'Yİ ÜZECEK PLAN
Sarı-lacivertlilerin renklerine katmaya çalıştığı Yannick Bolasie için kulübü Everton'un başka planı var. Premier Lig temsilcisi, Wilfried Zaha transferinde Bolasie'yi takasta kullanmayı düşünüyor. Crystal Palace'ın Zaha için 60 milyon sterlin istediği ancak Everton'ın bu miktarı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi. (Fotomaç / 21 Temmuz)