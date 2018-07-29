Premier Lig ekibi Watford Josef'in peşinde!
Geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, transfer dönemi açıldığından beri bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu.
Geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, transfer dönemi açıldığından beri bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu. Hem teknik direktör Cocu'nun hem de sportif direktör Comolli'nin satmaya yanaşmadığı Brezilyalı yıldız için Watford'un yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2019'da sona erecek.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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