Premier Lig ekibi Watford Josef'in peşinde! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    ekibi Watford Josef'in peşinde!

    Premier Lig ekibi Watford Josef'in peşinde!

    Geçen sezon 'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, dönemi açıldığından beri bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu.

    Geçen sezon 'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, dönemi açıldığından beri bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu. Hem teknik direktör Cocu'nun hem de sportif direktör Comolli'nin satmaya yanaşmadığı Brezilyalı yıldız için Watford'un yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2019'da sona erecek.

    1. 29.7.2018
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