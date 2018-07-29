Ayew'i kiralayarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi daha... Sarı-lacivertliler, Juventus'un 23 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca için İtalyan ekibine 2 yıllık kiralama teklifi yaptı. Çizme'de çıkan haberlere göre, Kanarya yakında bu transferi açıklayabilir. Ancak Pjaca'nın F.Bahçeli olmasının önünde önemli bir engel var. Juventus, Bonucci'yi Milan'dan geri almak istiyor ve Pjaca'nın adı Medhi Benatia ile birlikte takasta geçiyor. Juve bu yüzden sarı-lacivertlilerin teklifini beklemeye aldı. İki kanatta da oynayabilen Pjaca, santrfor olarak da görev yapıyor.

MARKO PJACA ÇİZMEDE TUTUNAMADI

Juve, 2016'da 23 milyon euro'ya Dinamo Zagrep'ten transfer ettiği Pjaca'dan verim alamadı. Serie A devinde sadece 20 maça çıkıp 1 gol atabilen Hırvat milli hücumcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Schalke 04'de 9 maçta 2 gol-1 asistle oynadı.