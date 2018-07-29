Fenerbahçe'nin son transferi Marko Pjaca olacak! Marko Pjaka kimdir?
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'nin son bombası: 'tan Hırvat Pjaca

    Fenerbahçe'nin son bombası: Juventus'tan Hırvat Pjaca

    Ayew transferiyle hücum bölgesini güçlendiren 'de gündemde yine bir kanat oyuncusu var. Sarı lacivertli yönetim 'un 23 yaşındaki Hırvat oyuncusu 'yı 2 yıllığına kiralamak istiyor

    Ayew'i kiralayarak hücum hattını güçlendiren 'den flaş bir hamlesi daha... Sarı-lacivertliler, 'un 23 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 2 yıllık kiralama teklifi yaptı. Çizme'de çıkan haberlere göre, Kanarya yakında bu transferi açıklayabilir. Ancak Pjaca'nın F.Bahçeli olmasının önünde önemli bir engel var. , Bonucci'yi Milan'dan geri almak istiyor ve Pjaca'nın adı Medhi Benatia ile birlikte takasta geçiyor. Juve bu yüzden sarı-lacivertlilerin teklifini beklemeye aldı. İki kanatta da oynayabilen Pjaca, santrfor olarak da görev yapıyor.

    MARKO PJACA ÇİZMEDE TUTUNAMADI

    Juve, 2016'da 23 milyon euro'ya Dinamo Zagrep'ten transfer ettiği Pjaca'dan verim alamadı. Serie A devinde sadece 20 maça çıkıp 1 gol atabilen Hırvat milli hücumcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği 04'de 9 maçta 2 gol-1 asistle oynadı.

    1. 29.7.2018
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