Fenerbahçe'nin son bombası: Juventus'tan Hırvat Pjaca
Ayew transferiyle hücum bölgesini güçlendiren Fenerbahçe'de gündemde yine bir kanat oyuncusu var. Sarı lacivertli yönetim Juventus'un 23 yaşındaki Hırvat oyuncusu Marko Pjaca'yı 2 yıllığına kiralamak istiyor
Ayew'i kiralayarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi daha... Sarı-lacivertliler, Juventus'un 23 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca için İtalyan ekibine 2 yıllık kiralama teklifi yaptı. Çizme'de çıkan haberlere göre, Kanarya yakında bu transferi açıklayabilir. Ancak Pjaca'nın F.Bahçeli olmasının önünde önemli bir engel var. Juventus, Bonucci'yi Milan'dan geri almak istiyor ve Pjaca'nın adı Medhi Benatia ile birlikte takasta geçiyor. Juve bu yüzden sarı-lacivertlilerin teklifini beklemeye aldı. İki kanatta da oynayabilen Pjaca, santrfor olarak da görev yapıyor.
MARKO PJACA ÇİZMEDE TUTUNAMADI
Juve, 2016'da 23 milyon euro'ya Dinamo Zagrep'ten transfer ettiği Pjaca'dan verim alamadı. Serie A devinde sadece 20 maça çıkıp 1 gol atabilen Hırvat milli hücumcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Schalke 04'de 9 maçta 2 gol-1 asistle oynadı.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Fenerbahçe'nin son bombası: Juventus'tan Hırvat Pjaca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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