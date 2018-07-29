Phillip Cocu Ozan Tufan'ın biletini kesti! Ozan Tufan'a yol gözüktü
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'de ’a yol göründü

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan’a yol göründü

    Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan 'ın performansı tatmin etmedi.

    Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan 'ın performansı tatmin etmedi. Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilme diği öğrenildi. Ozan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor.

    1. 29.7.2018
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