Emre Bol: "Barış ve Berke bu iki oyuncuyu örnek almasın"
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    Emre Bol: "Barış ve Berke bu iki oyuncuyu örnek almasın"

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de yaptığı kampla sürdürüyor. Sarı-lacivertli kafile ile ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu ve Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol ve A Spor muhabiri Evren Yavuz aktardı. Bol, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı ve Berke Özer hakkında "Önünüzde iki tane örnek var: Bir tanesi Ozan Tufan, diğeri Salih Uçan. Bu oyuncular ne yaptıysa siz onu yapmayın" dedi.

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    11 Temmuz 2018, Çarşamba
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