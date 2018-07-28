Futbolda Şike Kumpası davasında tahliye yok!
Futbolda Şike Kumpası davasında yargılanan sanıkların “tutukluluk hallerinin devamına” karar verildi
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi. Heyet bir sonraki duruşmanın, 15 Ekim'de Silivri'de yapılmasına hükmetti. Davada bir numaralı sanık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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