Futbolda Şike Kumpası davasında tahliye yok! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Şike Kumpası davasında tahliye yok!

    Futbolda Şike Kumpası davasında tahliye yok!

    Şike Kumpası davasında yargılanan sanıkların “tutukluluk hallerinin devamına” karar verildi

    'nün " şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi. 23. 'ndeki duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi. Heyet bir sonraki duruşmanın, 15 Ekim'de Silivri'de yapılmasına hükmetti. Davada bir numaralı sanık, FETÖ elebaşı .

    1. 28.7.2018
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