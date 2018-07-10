Campbell için Fenerbahçe yeniden devrede – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
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    Campbell için Fenerbahçe yeniden devrede

    Campbell için Fenerbahçe yeniden devrede
    GEÇEN sezonu 'te kiralık geçiren 'in Kosta Rikalı futbolcusu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Lazio'nun da istediği ve iki kulübün yarıştığı iddia edildi. Transferin iki takım için de henüz bitme noktasına gelmediğinin altı çizildi. Campbell, Betis'te 9 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 10.7.2018
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