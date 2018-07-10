Soldado belirsizliği – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    belirsizliği

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> belirsizliği

    Takımda ?kamp öncesi forvet sıkıntısı baş gösterdi.

    İspanyol golcü 'nun sol el tarak kemiğini kırıp ameliyat olmasının ardından kampa gidip gitmeyeceği, gitse bile hazırlık maçlarında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Henüz forvet transferi de yapılmadığı için Kanarya kamp antrenmanlarına ve maçlara santrforsuz çıkabilir.
    1. 10.7.2018
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