Volkan Demirel yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener"
36 yaşındaki kaleci, Comolli’nin de katıldığı törende “Kalmamı sağlayan herkese teşekkürler. Bu saatten sonra burada sonuna kadar devam edeceğim” dedi. Volkan’ın sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi
GURUR VE ONUR VERİCİ
"Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici..." ifadelerini kullanan kaptan, "Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" diyerek sözlerini noktaladı.
KENDİSİNİ DEĞİL FENER'İ DÜŞÜNÜYOR
Volkan'a yeni döneminde başarılar dileyen Damien Comolli, yaptığı açıklamada, "Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan'ın durumunu biliyordu fakat başkanımız, yönetimimiz ve hocamız Volkan'ın takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık" dedi. Fransız futbol adamı, Volkan ile yaptıkları ilk toplantıda sadece onun durumunu değil, genel olarak Fenerbahçe'yi konuştuklarını bildirip "Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri" şeklinde konuştu.
16 YILDA 10 KUPA KALDIRDI
Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan Volkan Demirel ayrıca, Fenerbahçe'yle 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
UEFA'DAN VOLKAN PAYLAŞIMI
UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu da Volkan'ın sözleşme yenilemesine kayıtsız kalmadı. Demirel'in imzası sosyal medyadan duyuruldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi paylaşımlarının yer aldığı "@ChampionsLeague" hesabından yapılan bildirimde, Demirel'in, 16 yıldır forma giydiği takımıyla yeni sözleşme imzaladığı aktarıldı.
TRANSFER RAFA MI KALKTI?
Volkan ile sözleşme yenilenmesi yeni soruları da beraberinde getirdi. Pek çok kaleci adayını listesine alan sarı-lacivertlilerin dünkü imza sonrası kaleye yapılacak takviyeden vazgeçebileceği belirtiliyor. Phillip Cocu'nun sezona Volkan- Kameni ikilisi ile başlayabileceği, kısıtlı transfer bütçesinin başka mevkiiler için kullanılacağı ifade ediliyor.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Volkan Demirel yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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