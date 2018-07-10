Volkan Demirel yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener" – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener"

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener"

    36 yaşındaki kaleci, Comolli’nin de katıldığı törende “Kalmamı sağlayan herkese teşekkürler. Bu saatten sonra burada sonuna kadar devam edeceğim” dedi. Volkan’ın sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi

    Ve Fenerbahçe'de belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 36 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza törenine sportif direktör Damien Comolli katılırken, kaptanın sözleşmesinin kaç yıllık olduğu ve ne kadar kazanacağı konusunda bilgi verilmedi. Volkan anlaşmanın ardından, "Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkürler. Başta başkanımıza, hocamıza, Damien'a... 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu" diye konuştu.

    GURUR VE ONUR VERİCİ
    "Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici..." ifadelerini kullanan kaptan, "Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" diyerek sözlerini noktaladı.



    KENDİSİNİ DEĞİL FENER'İ DÜŞÜNÜYOR
    Volkan'a yeni döneminde başarılar dileyen Damien Comolli, yaptığı açıklamada, "Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan'ın durumunu biliyordu fakat başkanımız, yönetimimiz ve hocamız Volkan'ın takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık" dedi. Fransız futbol adamı, Volkan ile yaptıkları ilk toplantıda sadece onun durumunu değil, genel olarak Fenerbahçe'yi konuştuklarını bildirip "Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri" şeklinde konuştu.

    16 YILDA 10 KUPA KALDIRDI
    Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan ayrıca, Fenerbahçe'yle 5 lig, 3 ve 2 şampiyonluğu yaşadı.



    UEFA'DAN VOLKAN PAYLAŞIMI
    UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu da Volkan'ın sözleşme yenilemesine kayıtsız kalmadı. Demirel'in imzası sosyal medyadan duyuruldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi paylaşımlarının yer aldığı "@ChampionsLeague" hesabından yapılan bildirimde, Demirel'in, 16 yıldır forma giydiği takımıyla yeni sözleşme imzaladığı aktarıldı.



    TRANSFER RAFA MI KALKTI?
    Volkan ile sözleşme yenilenmesi yeni soruları da beraberinde getirdi. Pek çok kaleci adayını listesine alan sarı-lacivertlilerin dünkü imza sonrası kaleye yapılacak takviyeden vazgeçebileceği belirtiliyor. Phillip Cocu'nun sezona Volkan- Kameni ikilisi ile başlayabileceği, kısıtlı transfer bütçesinin başka mevkiiler için kullanılacağı ifade ediliyor.
    1. 10.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yeni sözleşme imzaladı! "Sonuna kadar Fener" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN