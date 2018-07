Ve Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 36 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza törenine sportif direktör Damien Comolli katılırken, kaptanın sözleşmesinin kaç yıllık olduğu ve ne kadar kazanacağı konusunda bilgi verilmedi. Volkan anlaşmanın ardından, "Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkürler. Başta başkanımıza, hocamıza, Damien'a... 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu" diye konuştu."Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici..." ifadelerini kullanan kaptan, "Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" diyerek sözlerini noktaladı.Volkan'a yeni döneminde başarılar dileyen Damien Comolli, yaptığı açıklamada, "Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan'ın durumunu biliyordu fakat başkanımız, yönetimimiz ve hocamız Volkan'ın takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık" dedi. Fransız futbol adamı, Volkan ile yaptıkları ilk toplantıda sadece onun durumunu değil, genel olarak Fenerbahçe'yi konuştuklarını bildirip "Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan Volkan Demirel ayrıca, Fenerbahçe'yle 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.Şampiyonlar Ligi organizasyonu da Volkan'ın sözleşme yenilemesine kayıtsız kalmadı. Demirel'in imzası sosyal medyadan duyuruldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi paylaşımlarının yer aldığı "@ChampionsLeague" hesabından yapılan bildirimde, Demirel'in, 16 yıldır forma giydiği takımıyla yeni sözleşme imzaladığı aktarıldı.Volkan ile sözleşme yenilenmesi yeni soruları da beraberinde getirdi. Pek çok kaleci adayını listesine alan sarı-lacivertlilerin dünkü imza sonrası kaleye yapılacak takviyeden vazgeçebileceği belirtiliyor. Phillip Cocu'nun sezona Volkan- Kameni ikilisi ile başlayabileceği, kısıtlı transfer bütçesinin başka mevkiiler için kullanılacağı ifade ediliyor.