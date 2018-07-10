Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani

    10 Temmuz 2018 Salı, 00:23:35 Güncelleme: 00:23:42
    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
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    • 9
    Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani

    Her konuda anlaşılan Jack Wilshere'in West Ham'ı tercih etmesiyle planları alt üst olan Fenerbahçe aynı sorunu Bas Dost konusunda yaşamak istemiyor...

    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
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    • 9
    Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani

    Hollandalı forvetle el sıkışan fakat bonservisle ilgili UEFA'yı bekleyen Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Bas Dost'un alternatifini belirledi.

    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
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    Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani

    COCU İLE SÜREKLİ BİRLİKTELER

    Teknik direktör Phillip Cocu ile sürekli toplantılar yapan sportif direktör Comolli'nin Islam Slimani isminin üzerinde durduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
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    • 9
    Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani

    Comolli'nin hemen Cezayirli yıldız için harekete geçtiği belirlendi.

    Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
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    Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani

    RESMİ TEKLİF YAPILACAK!

    Bonservisi Leicester City'de bulunan 30 yaşındaki Slimani geçen sezonun 2. yarısını Newcastle'da kiralık geçirdi.

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