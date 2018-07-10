Fenerbahçede Bas Dostun alternatifi Islam Slimani - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
10 Temmuz 2018 Salı, 00:23:35
Güncelleme: 00:23:42
Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
Her konuda anlaşılan Jack Wilshere'in West Ham'ı tercih etmesiyle planları alt üst olan Fenerbahçe aynı sorunu Bas Dost konusunda yaşamak istemiyor...
Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
Hollandalı forvetle el sıkışan fakat bonservisle ilgili UEFA'yı bekleyen Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Bas Dost'un alternatifini belirledi.
Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
COCU İLE SÜREKLİ BİRLİKTELER
Teknik direktör Phillip Cocu ile sürekli toplantılar yapan sportif direktör Comolli'nin Islam Slimani isminin üzerinde durduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
Comolli'nin hemen Cezayirli yıldız için harekete geçtiği belirlendi.
Fenerbahçe'de Bas Dost'un alternatifi Islam Slimani
RESMİ TEKLİF YAPILACAK!
Bonservisi Leicester City'de bulunan 30 yaşındaki Slimani geçen sezonun 2. yarısını Newcastle'da kiralık geçirdi.