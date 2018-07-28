Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Altınordulu 'e jesti

    Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti

     ile 'de oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Altınordulu sol bek ’e sarı-lacivertli futbolculardan anlamlı bir geçmiş olsun mesajı geldi.

    Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp 'a dönmeden önce 'e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.




    Ali , Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek, "'da güzel bir kamp dönemi geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Bileğimin dönmesi nedeniyle ayağımda küçük çaplı bir kırık oluştu. Bağlarımın durumunu ise MR sonucu belirleyecek. Büyük üzüntü yaşarken Fenerbahçeli futbolculardan gelen imzalı forma beni çok mutlu etti" dedi.

    1. 28.7.2018 16:02
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