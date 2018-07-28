Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Fenerbahçe ile İzmir'de oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Altınordulu sol bek Ali Mert’e sarı-lacivertli futbolculardan anlamlı bir geçmiş olsun mesajı geldi.
Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp İstanbul'a dönmeden önce Ali Mert'e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.
Ali Mert Aydın, Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek, "Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Bileğimin dönmesi nedeniyle ayağımda küçük çaplı bir kırık oluştu. Bağlarımın durumunu ise MR sonucu belirleyecek. Büyük üzüntü yaşarken Fenerbahçeli futbolculardan gelen imzalı forma beni çok mutlu etti" dedi.
- 28.7.2018 16:02
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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