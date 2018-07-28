Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp İstanbul'a dönmeden önce Ali Mert'e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.







Ali Mert Aydın, Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek, "Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Bileğimin dönmesi nedeniyle ayağımda küçük çaplı bir kırık oluştu. Bağlarımın durumunu ise MR sonucu belirleyecek. Büyük üzüntü yaşarken Fenerbahçeli futbolculardan gelen imzalı forma beni çok mutlu etti" dedi.