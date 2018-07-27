Ali Koç'tan Fenerbahçe’ye can suyu – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'tan ’ye can suyu

    Ali Koç'tan Fenerbahçe’ye can suyu

    Tarihinin en ağır borç yükü altında bulunan 'ye sponsorlardan can suyu...

    Başkan 'un anlaştığı bir aracılık firması, forma reklamı ve erkek basketbol takımı için iki ayrı sponsorluk konusunda devam ettirdiği görüşmelerde son aşamaya geldi. Forma reklamının değerinin 4 milyon doları bulacağı öğrenilirken, basketbol takımına ise 15 milyon dolarlık sponsor desteği sağlayacak anlaşmanın çok yakında imzaya döküleceği belirtiliyor. G.Saray'ın bir yıllık forma geliri 11 milyon lira (yaklaşık 2 milyon 282 bin dolar).

    Ali Koç, 50 milyon dolara kefil oluyor
    "Batık durumdayız" itirafından bulunan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yana döne para arıyor... Koç'un kurmayları, bir adet 50 ve 120 milyon dolarlık iki ayrı kredi için bankalarla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Bedelli sermaye artırımı için 50 milyon dolar veren Koç, 50 milyon dolarlık kredi için de kefil olacak. Faiz oranı yüzde 17'yi geçmemesi planlanan 5 ve 10 yıl ödemeli krediler, daha yüksek faizli kredi borçlarının kapanması için kullanılacak.
    1. 27.7.2018 02:05
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