Ali Koç'tan Fenerbahçe’ye can suyu
Tarihinin en ağır borç yükü altında bulunan Fenerbahçe'ye sponsorlardan can suyu...
Ali Koç, 50 milyon dolara kefil oluyor
"Batık durumdayız" itirafından bulunan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yana döne para arıyor... Koç'un kurmayları, bir adet 50 ve 120 milyon dolarlık iki ayrı kredi için bankalarla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Bedelli sermaye artırımı için 50 milyon dolar veren Koç, 50 milyon dolarlık kredi için de kefil olacak. Faiz oranı yüzde 17'yi geçmemesi planlanan 5 ve 10 yıl ödemeli krediler, daha yüksek faizli kredi borçlarının kapanması için kullanılacak.
- 27.7.2018 02:05
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
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Ali Koç'tan Fenerbahçe’ye can suyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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