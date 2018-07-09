F.Bahçe'nın Roger Guedes transferine aracı olan Alex de Souza'ya Atletico MG'liler ateş püskürüyor
PALMEİRAS'TAN "FESİH" TEKLİFİ
Palmeıras kulübünün, Roger Guedes'e Fenerbahçe'nin talip olması üzerine Atletico MG ile temasa geçtiği tespit edildi. Palmeiras'ın, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği, yerine başka futbolcu önerdiği iddia edildi. Sağ kanat oynayan Guedes, Atletico MG'de 12 lig maçında 9 gol attı, 3 asist yaptı.
BREMER İÇİN DE ATAK YAPILMIŞ
Brezilya'da yayın yapan Radio 99'dan Leo Gomide, Fenerbahçe'nin Atletico MG'den talip olduğu oyuncunun Roger Guedes'le sınırlı olmadığını söyledi. Gomide, sarı-lacivertlilerin aynı takımdan Bremer için de temaslarda bulunduğunu ileri sürdü. İtalya'dan Torino ve Roma'nın da 21 yaşındaki Brezilyalı stoperin peşinde olduğu belirtildi.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
Atletico’dan Roger tepkisi: "Eğer Fenerbahçe'ye giderse suçlusu Alex'tir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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