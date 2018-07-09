Atletico’dan Roger tepkisi: "Eğer Fenerbahçe'ye giderse suçlusu Alex'tir" – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’dan Roger tepkisi: "Eğer Fenerbahçe'ye giderse suçlusu 'tir"

    Atletico’dan Roger tepkisi: "Eğer Fenerbahçe'ye giderse suçlusu Alex'tir"

    F.Bahçe'nın transferine aracı olan de Souza'ya MG'liler ateş püskürüyor

    Sosyal medyadan 'i topa tutan ekibinin taraftarları, "Roger eğer 'dan giderse, suçlusu Alex'tir" yorumunda bulunuyorlar. 'in bonservisi Palmeiras kulübünde.

    PALMEİRAS'TAN "FESİH" TEKLİFİ
    Palmeıras kulübünün, Roger Guedes'e Fenerbahçe'nin talip olması üzerine Atletico MG ile temasa geçtiği tespit edildi. Palmeiras'ın, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği, yerine başka futbolcu önerdiği iddia edildi. Sağ kanat oynayan Guedes, Atletico MG'de 12 lig maçında 9 gol attı, 3 asist yaptı.

    BREMER İÇİN DE ATAK YAPILMIŞ
    Brezilya'da yayın yapan Radio 99'dan Leo Gomide, Fenerbahçe'nin Atletico MG'den talip olduğu oyuncunun Roger Guedes'le sınırlı olmadığını söyledi. Gomide, sarı-lacivertlilerin aynı takımdan Bremer için de temaslarda bulunduğunu ileri sürdü. İtalya'dan Torino ve Roma'nın da 21 yaşındaki Brezilyalı stoperin peşinde olduğu belirtildi.
    1. 9.7.2018
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