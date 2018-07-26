Fenerbahçe'de gençleşme operasyonu tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, altyapıda forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammed Gümüşkaya ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Fotomaç'ın bir gün önce duyurduğu üç genç için, "Futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla üçer yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.



GENÇLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI

Anlaşmaların, sportif direktör Comolli'nin kararı doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Daha önce de Altınordu'dan Barış ve Berke ile NEC Nijmegen'den Ferdi'yi renklerine bağlayan Kanarya, böylece yeni sezon öncesi 6 genç ismi A takım kadrosuna dahil etti. Yönetim, "Bu yıl sahada enerjik, çok koşan bir takım olacak" mesajı verdi.



2'Sİ ORTA SAHA 1'İ STOPER

Üçer yıllık sözleşme yapılan Burak Albayrak, 1998 doğumlu. 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında oynuyor. Mevkisi stoper. Mahsun Çapkın ise 1999 doğumlu. 2010 yılında Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan genç oyuncu, orta sahada görev yapıyor. 2001 doğumlu Muhammed Gümüşkaya da orta sahada oynuyor. O da 2012 yılından bu yana Fenerbahçe altyapısında. Yönetim, "Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" dedi.



YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ AMA HALA YÜKSEK

Fenerbahçe'de yapılan genç transferlere rağmen yaş ortalaması hala yüksek. Nedeni ise A takımdaki yaşlı oyuncuların fazlalığı. Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'den sonra altyapıda forma giyen Burak Albayrak (1998), Mahsun Çapkan (1999) ve Muhammet Albayrak (2001) ile profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip bu oyuncularla yaş ortalamasını 26.7'den 25.6'ya indirdi. Ancak eldeki kadro hala son 10 yılın en yaşlı 2. takımı... 2008-2009 sezonundaki 24.3'lük ortalama son 10 yılın en genç Fenerbahçe kadrosu olarak tarihe geçerken, en yaşlı kadro ise 25.8 ortalaması ile geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren kadro oldu



EN YAŞLI VOLKAN

Sarı-lacivertli takımın en yaşlı oyuncusu 36 yaşındaki Volkan Demirel. Onu diğer kaleci Kameni (34) izliyor. Soldado ile Valbuena da 33'er yaşında.