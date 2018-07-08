Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:09:58 Güncelleme: 01:10:50
    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
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    Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    Teknik direktör Phillip Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek transferlerde ellerini daha çabuk tutmaları gerektiğini iletti.

    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
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    Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    Hollandalı hoca, kanca attıkları isimler arasında önceliğin Luciano Narsingh'e verilmesini istedi.

    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
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    Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    Yaklaşan sezon öncesi Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde dizecek olan Hollandalı çalıştırıcı taktiğinin oturması için kanat oyuncularına büyük önem veriyor.

    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
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    Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    Bu sebeple de 27 yaşındaki Narsingh'in bir an önce takıma katılmasını istiyor.

    Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
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    Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh

    AYRILIK KARARI ALDI
    Narsingh'in takımı Swansea City küme düştüğü için Hollandalı futbolcu ayrılık kararı aldı.

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