Fenerbahçeye Cocunun eski öğrencisi: Luciano Narsingh - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
8 Temmuz 2018 Pazar, 01:09:58
Güncelleme: 01:10:50
Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
Teknik direktör Phillip Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek transferlerde ellerini daha çabuk tutmaları gerektiğini iletti.
Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
Hollandalı hoca, kanca attıkları isimler arasında önceliğin Luciano Narsingh'e verilmesini istedi.
Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
Yaklaşan sezon öncesi Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde dizecek olan Hollandalı çalıştırıcı taktiğinin oturması için kanat oyuncularına büyük önem veriyor.
Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
Bu sebeple de 27 yaşındaki Narsingh'in bir an önce takıma katılmasını istiyor.
Fenerbahçe'ye Cocu'nun eski öğrencisi: Luciano Narsingh
AYRILIK KARARI ALDI
Narsingh'in takımı Swansea City küme düştüğü için Hollandalı futbolcu ayrılık kararı aldı.