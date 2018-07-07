Cocu Volkan Demirel'in geleceği hakkında konuştu!
Fenerbahçe - İstanbulspor maçından sonra Cocu, Giuliano ve Aatif Chahechouhe açıklamalarda bulundu.
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