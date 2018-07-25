Benfica, Dört Büyükler'e karşı Türkiye'de oynadığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.
Benfica, Dört Büyükler'e karşı Türkiye'de oynadığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe'ye İstanbul'da iki kez (1975, 2013) 1-0 mağlup olan Portekiz ekibi, 1 kez de Galatasaray'a 2-1'lik skorla (2015) boyun eğdi. Benfica, Beşiktaş'la 2016'da 3-3, Trabzonspor'la ise Avni Aker'de 1-1 berabere kaldı.
ELEDİK, SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Benfica TV'de Fenerbahçe'yle ilgili ilginç bir değerlendirme yapıldı. 2013'te yarı finalde karşılaştıkları sarı-lacivertli takımın o günden sonra sürekli bir düşüş içinde olduğu hatırlatıldı. Fenerbahçe'ye bu transfer döneminde Ferreyra ve German Conti'nin transferiyle ilk yenilginin saha dışında yaşatıldığı belirtildi.
İLK KARŞILAŞMA 7 AĞUSTOS'TA
Benfica TV, Fenerbahçe ile Estadio Luz'da oynayacakları Devler Ligi eleme ilk maçının gün ve saatini verdi. Maçın 7 Ağustos'ta TSİ 22.00'de oynanacağı duyurulurken, İstanbul'daki rövanşın ise 14 Ağustos'ta 21.00'de yapılacağı ileri sürüldü. Benfica TV, Fenerbahçe'nin Altınordu ve Cagliari maçlarını yayınlayacak.
AL-HİLAL'DEN JONAS'A TEKLİFİ
Benfica'da geçen sezon 37 gol atan Jonas için Al-Hilal'in cazip bir teklif yaptığı belirtildi. A Bola'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibinin, Brezilyalı forvete sezon başına 2.5 milyon euro, Benfica'ya ise 14 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.
- 25.7.2018
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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