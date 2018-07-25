Benfica, Türkiye'de galibiyet yüzü göremiyor! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'de galibiyet yüzü göremiyor!

    Benfica, Türkiye'de galibiyet yüzü göremiyor!

    , Dört Büyükler'e karşı 'de oynadığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.

    , Dört Büyükler'e karşı 'de oynadığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. 'ye 'da iki kez (1975, 2013) 1-0 mağlup olan Portekiz ekibi, 1 kez de 'a 2-1'lik skorla (2015) boyun eğdi. Benfica, 'la 2016'da 3-3, 'la ise Avni Aker'de 1-1 berabere kaldı.

    ELEDİK, SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI
    Benfica 'de Fenerbahçe'yle ilgili ilginç bir değerlendirme yapıldı. 2013'te yarı finalde karşılaştıkları sarı-lacivertli takımın o günden sonra sürekli bir düşüş içinde olduğu hatırlatıldı. Fenerbahçe'ye bu döneminde Ferreyra ve German Conti'nin transferiyle ilk yenilginin saha dışında yaşatıldığı belirtildi.

    İLK KARŞILAŞMA 7 AĞUSTOS'TA
    Benfica TV, Fenerbahçe ile Estadio Luz'da oynayacakları Devler Ligi eleme ilk maçının gün ve saatini verdi. Maçın 7 Ağustos'ta TSİ 22.00'de oynanacağı duyurulurken, İstanbul'daki rövanşın ise 14 Ağustos'ta 21.00'de yapılacağı ileri sürüldü. Benfica TV, Fenerbahçe'nin Altınordu ve Cagliari maçlarını yayınlayacak.

    AL-HİLAL'DEN JONAS'A TEKLİFİ
    Benfica'da geçen sezon 37 gol atan için Al-Hilal'in cazip bir teklif yaptığı belirtildi. A Bola'da yer alan habere göre; ekibinin, Brezilyalı forvete sezon başına 2.5 milyon euro, Benfica'ya ise 14 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

    1. 25.7.2018
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