Phillip Cocu: Projeler umut verici – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Phillip Cocu: Projeler verici

    Phillip Cocu: Projeler umut verici

    Hollandalı çalıştırıcı, “Kupalar kazanmak için buradayım. Damien ve başkan ile ’de başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu

    Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Phillip Cocu, sarı-lacivertli takım ve hedefleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Stadyumda ('de) inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Futbolculuk kariyerimde orada birkaç kez oynama fırsatım oldu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Kupalar kazanmak için buradayım. Bu yeni macera için doluyum, bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi

    PROJELER UMUT VERİCİ
    Başkan 'un yaklaşımından çok etkilendiğini belirten Cocu, şöyle konuştu: "'de yeni başkan ve yeni sportif direktörle birlikte ben de kariyerimde yeni bir başlangıç yaptım. Planlar, projeler gerçekten vaadediyor. Başkan Ali Koç seçimi kazandıktan sonra 'ya benim yanıma geldi. Bu benim için özel bir anlam taşıyor, çünkü başkanın ne kadar ilgili olduğunu gösterdi. Comolli ve başkanımızla birlikte burada iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum."

    SÜREKLİ DÜŞÜNÜR HEP BİR ŞEYLER BEKLERİM
    Karakteri hakkında bilgi veren Cocu, "Ben düşünen bir insanım. Kararlarımı bir anda vermem. Ben ne ise oyum. Kolay kolay kafası karışan çok çabuk değişen biri değilim. Kendimden her zaman bir şeyler bekliyorum, aynı zamanda oyuncularımdan ve yardımcılarımdan da beklenti içinde oluyorum" dedi.

    AVRUPA YAKASINDA KALIYOR!
    Cocu, şu anda Avrupa yakasında bir otelde kaldığını belirterek, "Asya tarafında bir eve taşındığımız zaman hem tesislere hem de stada daha yakın olacağım" diye konuştu.

    1. 16.7.2018
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