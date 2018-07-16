Phillip Cocu: Projeler umut verici

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Phillip Cocu, sarı-lacivertli takım ve hedefleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Stadyumda (Kadıköy'de) inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Futbolculuk kariyerimde orada birkaç kez oynama fırsatım oldu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Kupalar kazanmak için buradayım. Bu yeni macera için enerji doluyum, bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi

PROJELER UMUT VERİCİ

Başkan Ali Koç'un yaklaşımından çok etkilendiğini belirten Cocu, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'de yeni başkan ve yeni sportif direktörle birlikte ben de kariyerimde yeni bir başlangıç yaptım. Planlar, projeler gerçekten umut vaadediyor. Başkan Ali Koç seçimi kazandıktan sonra İtalya'ya benim yanıma geldi. Bu benim için özel bir anlam taşıyor, çünkü başkanın ne kadar ilgili olduğunu gösterdi. Comolli ve başkanımızla birlikte burada iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum."

SÜREKLİ DÜŞÜNÜR HEP BİR ŞEYLER BEKLERİM

Karakteri hakkında bilgi veren Cocu, "Ben sürekli düşünen bir insanım. Kararlarımı bir anda vermem. Ben ne ise oyum. Kolay kolay kafası karışan çok çabuk değişen biri değilim. Kendimden her zaman bir şeyler bekliyorum, aynı zamanda oyuncularımdan ve yardımcılarımdan da beklenti içinde oluyorum" dedi.



AVRUPA YAKASINDA KALIYOR!

Cocu, şu anda Avrupa yakasında bir otelde kaldığını belirterek, "Asya tarafında bir eve taşındığımız zaman hem tesislere hem de stada daha yakın olacağım" diye konuştu.