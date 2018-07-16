Ne ayrılması! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    Ne ayrılması!

    Ne ayrılması!

    Aatıf, ’den gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi

    Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Aatıf, 'de basının karşısına çıktı, en çok merak edilen soruya yanıt verdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada olduğum için gururlu ve mutluyum" dedi. Aatıf, rekabet yaşadığı Valbuena ile çok iyi anlaştığını sözlerine eklerken, "Daha çok çalışmalıyım, 'ye daha çok katkı vermeliyim" ifadelerini kullandı.

    Aatıf, cep telefonundaki bayrağının sırrını, "Kızlarım evin her yerine bayrağı çıkartması yapıştırdı. Telefonuma da yapıştırmışlar" şeklinde açıkladı.

    1. 16.7.2018
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