Ne ayrılması!
Aatıf, Fenerbahçe’den gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi
Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Aatıf, İsviçre'de basının karşısına çıktı, en çok merak edilen soruya yanıt verdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada olduğum için gururlu ve mutluyum" dedi. Aatıf, rekabet yaşadığı Valbuena ile çok iyi anlaştığını sözlerine eklerken, "Daha çok çalışmalıyım, Fenerbahçe'ye daha çok katkı vermeliyim" ifadelerini kullandı.
Aatıf, cep telefonundaki Türk bayrağının sırrını, "Kızlarım evin her yerine Türk bayrağı çıkartması yapıştırdı. Telefonuma da yapıştırmışlar" şeklinde açıkladı.
- 16.7.2018
-
Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Ne ayrılması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.