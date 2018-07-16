Ne ayrılması!

Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Aatıf, İsviçre'de basının karşısına çıktı, en çok merak edilen soruya yanıt verdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada olduğum için gururlu ve mutluyum" dedi. Aatıf, rekabet yaşadığı Valbuena ile çok iyi anlaştığını sözlerine eklerken, "Daha çok çalışmalıyım, Fenerbahçe'ye daha çok katkı vermeliyim" ifadelerini kullandı.



Aatıf, cep telefonundaki Türk bayrağının sırrını, "Kızlarım evin her yerine Türk bayrağı çıkartması yapıştırdı. Telefonuma da yapıştırmışlar" şeklinde açıkladı.